Adana merkezli 13 ildeki otomobil hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda 20 tutuklama

Adana merkezli 13 ilde otomobil hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 zanlıdan 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak'ta düzenlenen ve 41 zanlının yakalandığı otomobil hırsızlığı çetesine yönelik soruşturma kapsamında 8 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 16'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 33 zanlıdan suç örgütü elebaşları olduğu iler sürülen B.D, H.K. ve M.E'nin de arasında bulunduğu 20'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Operasyon

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından 23 Ocak'ta Adana merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Şırnak, Batman, Mardin, Muğla, Antalya, Bursa, Mersin ve Bitlis'te, otomobil hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına almıştı. Adresler ve bazı depolarda, hacizli ve çalıntı araçların yanı sıra çok sayıda araç parçası, ruhsat ve plaka ele geçirilmişti. Şüphelilerin, değerinin altında ücretle aldıkları hacizli araçlar ile çaldıkları taşıtlara, aynı model ve renk hasarlı araçların şasi numarasını yerleştirip sattığı öne sürülmüştü.

