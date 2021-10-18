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Adana merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 46 zanlı yakalandı

18.10.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 46 zanlı yakalandı

Adana merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6'sı kadın 46 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla ABD tabanlı 4 farklı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi.

Ekipler, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini belirlediği 57 şüpheliye yönelik Adana merkezli 18 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda 6'sı kadın 46 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelmemelerde yaklaşık 70 milyon lira para hareketi tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 zanlı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 31'i adliyeye sevk edildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 11 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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