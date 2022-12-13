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Adana merkezli 6 ilde 18 şüpheliye yönelik sahtecilik operasyonu yapıldı

13.12.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana merkezli 6 ilde piyasaya sahte para ile düşük ayarlı altın sürdükleri iddiasıyla 18 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekipleri, bazı şüphelilerin İstanbul'dan aldıkları sahte paralar ile ayarı düşürülmüş tam, yarım ve çeyrek altınları piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için Adana, İstanbul, Hatay, Mardin, Mersin ve Osmaniye'de tespit edilen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda sahte olduğu tespit edilen 3 bin 500 ABD Doları ile 463 bin 950 lira ve 1 sürücü belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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