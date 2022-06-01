Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 4 ilde, sahte evcil hayvan ilanları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internetten sahte evcil hayvan ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik 27 Mayıs'ta Adana, Mersin, Hatay ile Denizli'de düzenlenen ve 20 zanlının gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, elebaşı olduğu öne sürülen Cabbar Onur A'nın 14 Nisan'daki ilk operasyonda tutuklanmasına rağmen suç örgütünün faaliyetlerini sürdürdüğü ve 25 kişiyi daha yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Öte yandan, son operasyonda gözaltına alınanlar arasında Cabbar Onur A'nın annesi Fatma, kız kardeşi Cansu ve ağabeyi Haşim Umut A'nın da olduğu belirtildi.

Operasyonda ele geçirilen Haşim Umut A. adına düzenlenmiş pasaportu inceleyen ekipler, belgede Cabbar Onur A'nın fotoğrafının yer aldığını tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 2’si savcılık talimatıyla salıverildi, 18'i adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı. Cabbar Onur A'nın üç yakınının da arasında olduğu diğer 10 şüpheli, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 35 ilde 150 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla 8 kişinin tutuklandığı 14 Nisan'daki soruşturmayı sürdürmüştü. Ekipler, bu kapsamda internetten sahte evcil hayvan ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik 27 Mayıs'ta ikinci operasyonu düzenlemişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen 25 kişiyi yakalamak için Adana, Mersin, Hatay ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, zanlılardan 20'si gözaltına alınmıştı. Adreslerde ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda tabanca fişeği ve dijital materyal ele geçirilmişti.

