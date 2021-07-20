Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Trabzon'da Kurban Bayramı namazı kılındı

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Trabzon'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Adana'da Sabancı Merkez Camisi'ne sabahın erken saatlerinde gelen çok sayıda vatandaş, hijyen kuralları kapsamında içeri alındı.

Türk Kızılay Adana Şubesi, cemaate lokum ikram etti.

Sosyal mesafe kuralına uyarak camide ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, verilen vaazı dinleyerek edilen dualara "Amin" dedi.

Vaazın ardından cemaat bayram namazını kıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban'ın da katıldığı bayram namazını İl Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı.

- Trabzon

Trabzon'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

Ortahisar ilçesinde vatandaşlar, bayram namazını kılmak için Tarihi İskender Paşa Camisi'ne geldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak cami içinde ve avluda saf tutan vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Kılınan namazın ardından teşrik tekbirleri eşliğinde dua edildi.

- Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Kentte yaşayan çok sayıda kişi, bayram namazını kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

Çok sayıda kişinin katıldığı namazda caminin tamamına yakını dolarken bazı kişiler iç ve dış avluda secdeye durdu.

Yan yan saf tutan vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kuralına uydu.

İl Müftüsü Şaban Kondi, namaz öncesi verdiği vaazda, bayram namazının önemine değinerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Vaazının ardından bayram namazı kılındı, dua edildi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Müftüsü Kondi, namazın ardından cemaatle tokalaşmadan bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

-Hatay

Hatay'da vatandaşlar, bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.

Vatandaşlar, camiye sığmayınca iç ve dış avlularda yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde bayram namazını kıldı.

İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu, namaz kılındı ve eller semaya açılarak dualar edildi.

- Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar, bayram namazını tarihi Envar-ül Hamit Camisi'nde kıldı.

Camiye sığmayan cemaat namazı avluda eda etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un da katıldığı bayram namazını İl Müftüsü Ali Çakmak kıldırdı.

Namazın ardından vatandaşlar dua etti.

