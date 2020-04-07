Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tedbirler aldığı, bu kapsamda kentin tüm ilçelerinde kurulan semt pazarlarının tek gün açık kalacağı, uygulamanın 10 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi de Çukurova Üniversitesi eski hemşire lojmanında, tadilat çalışması başlattı. Lojmanın yeniden konaklanabilir hale gelmesiyle sağlık çalışanlarına tahsis edileceği bildirildi.

Karataş Belediyesi ekipleri, Tuzla Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını dezenfekte etti. Kovid-19'a karşı bilgilendirdikleri işçilere maske ve eldiven dağıtan ekipler, çadırların çevresinde de ilaçlama yaptı.

Yüreğir Belediyesince ilçedeki tüm pazarlarda vatandaşlara maske dağıtıldı. Sokağa çıkmaları yasak olduğu halde aileleriyle pazara gelen çocuklar ve yasak kapsamındaki yaşlıların alana girmesi engellendi. Ekipler, hijyen kurallarına uyulması ve sosyal mesafe konusunda esnafı ve vatandaşları uyardı.