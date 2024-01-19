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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı

AA AA
19.01.2024 12:09 | Son Güncelleme:
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı

Adana'da 1441 okuldaki 517 bin 363 öğrenci, karne aldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, merkez Seyhan ilçesindeki Şehit İsa İpek İlkokulu'nda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Köşger, onlarla sohbet etti.

Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimin ülke açısından çok önemli olduğunu söyledi.

En önemli zenginliklerinin iyi eğitilmiş genç nüfus olduğunu belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Ülkemiz artık kendi sınırlarını aşıyor. Hayalimizin sınırı genişliyor. Bu büyük milletin çocuklarının hedefi de büyük ve ufukları aşan bir hayalleri olması lazım. Çukurova'dan bir Yörük çocuğun uzaya çıkmış olması hepimizin gururu. Milletçe iftihar ediyoruz. Bunun devamı gelsin isteriz. Bizim milletimizin güçlenmesi tüm dünyada barışın ve adaletin yerleşmesine de katkı sağlayacaktır."

MERSİN

Mersin'de de yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Mezitli ilçesindeki Faris Kokulu İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök katıldı.

Vali Pehlivan, karnelerini dağıttığı öğrencilere hediyeler de verdi.

Pehlivan, gazetecilere, kentte yaklaşık 435 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Pehlivan, "Öğrencilerimiz tatili değerlendirirken biz de okulların eksiklikleri varsa gidereceğiz. Yaklaşık 20 yeni okulumuzu ikinci dönemde eğitim öğretime kazandıracağız. Eğitim altyapısı ve donanımı olarak iyi durumdayız. Devletimizin sağladığı tüm imkanları öğrencilerimizle buluşturma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

HATAY

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da da 1100 okulda 398 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

Vali Mustafa Masatlı, Defne ilçesinde Aşağıokçular İlköğretim Okulu’nda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Masatlı, bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerde eğitim tesislerinin ciddi anlamda zarar gördüğünü söyledi.

Buruk bir yarıyıl tatiline girdiklerini belirten Vali Masatlı, depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

OSMANİYE

Osmaniye'de 453 okulda 138 bin 402 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Sınıfları gezen Vali Yılmaz, öğrencilere karnelerini verdi, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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