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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Ramazan Bayramı'nda cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

14.05.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Ramazan Bayramı'nda cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da, bayramın ikinci gününde Ziyapaşa ve Turhan Cemal Beriker bulvarları ile Atatürk ve Baraj caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Mersin'de, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği sahil şeridindeki İnönü ve Adnan Menderes bulvarları ile kıyı şeridindeki koşu ve bisiklet yolları boş kaldı.

Hatay'da da Vali Ürgen ve 15 Temmuz Milli İrade parkları ile kentin en işlek yerlerinden Fatih ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Osmaniye'de, Atatürk Caddesi, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarının sakin olduğu gözlendi.

Polis ekipleri 4 ilde de denetimlerini sürdürdü, dışarı çıkanların izin belgelerini kontrol etti.

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Ramazan Bayramı Adana Mersin tam kapanma

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