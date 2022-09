İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Süreyya Nihat Oral İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında etkinlik düzenlendi.

Vali Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, etkinliğe katılan öğrencilerle yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti.

Daha sonra kent protokolü sürücülere broşür dağıtıp yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Vali Elban, gazetecilere, İçişleri Bakanlığı'nın 3 yıldır trafik kazalarında yaya ölümlerinin azaltılmasıyla ilgili çok sayıda çalışma yaptığını söyledi.

Bugün ise "Hayata saygı duruşu, yayaya saygı duruşu" mottosuyla kampanyanın 4'üncü etabına geçildiğini kaydeden Elban, "Temel hedefimiz kazaların azaltılması, olan kazalarda ise can kaybının veya yaralanmaların en aza inmesidir. Hem yayalara hem sürücülerimize konuyla ilgili uyarılarda ve hatırlatmalarda bulunduk. Temennimiz en az kazanın olduğu bir trafik düzenidir." dedi.

- Mersin

Mersin'de, kampanya kapsamında Yenişehir ilçesindeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi önünde etkinlik düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için öğrencilerle yaya geçidinden geçti.

Katılımcılar, yayalara özen gösterilmesi amacıyla geçidi kırmızıya boyadı.

Pehlivan, gazetecilere, kampanya çerçevesinde trafik güvenliğiyle ilgili konulara vurgu yaptıklarını söyledi.

Yayaların güvenliği için sürücülere önemli görevler düştüğünü belirten Pehlivan, "İnsan hayatı her şeyden önemli. İnsanımızın can güvenliğini sağlamak elbette ki birinci derecede devletimizin görevi. Bu görevi vatandaşlarımızın hassasiyetiyle birleştirdiğimizde, olumlu neticeler alabiliriz. Vatandaşlarımızın duyarlılığı çok önemli. Nihai hedef, kazaların, can ve mal kayıplarının sıfırlanmasıdır. Bu vesileyle çocuklarımıza teşekkür ediyor, onlara trafikte huzurlu güvenli günler diliyorum." diye konuştu.

- Hatay

Hatay'ın Antakya ilçesinde Vali Teoman İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Vali Yardımcısı Harun Kaya, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ali Rıza Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tecimen, beraberinde öğrencilerle yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti. Katılımcılar daha sonra bu yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Harun Kaya, öğrencilere trafikte dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

- Osmaniye

Osmaniye'de Şehit Bekir Evirgen İmam Hatip Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte, Vali Erdinç Yılmaz, öğrencilerle okul girişindeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Vali Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, trafikte yayaların önceliğine yaya geçitlerindeki kırmızı çizgiyle dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Sürücülerin yayalara öncelik vermesinin önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, "Trafik kurallarına uymanın hayati anlamda önemli olduğunu ve trafik kurallarına uyarak kazaları azalttığımızı biliyoruz. Bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Sürücülerimizi mutlaka trafik kuralarına uymayı, emniyet kemerlerini takmayı, yayalarımıza öncelik vermeyi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.