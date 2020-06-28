Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "YKS'de ikinci gün" heyecanı

Mersin'de sınav merkezlerine gelen öğrenciler, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü yapılmasının ardından, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı çerçevesinde içeri alındı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri ( AYT ) başladı.

Daha sonra Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre sınıflara alınan öğrencilere, maske de dağıtıldı.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

