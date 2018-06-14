Adana'nın gözdesi: İçilebilir baklava

Değişik tatları denemeyi seven Şakir, geçen sene yaz aylarında ise iş yerinde baklava satışı yapamadığından dolayı baklavayı gelen müşterilere nasıl daha fazla satarım düşüncesiyle ‘içilebilir baklava’ fikrini buldu.

Bardağını 8 liradan günlük en az 100 bardak 'içilebilir baklava' sattığını söyleyen kafenin sahibi Veysel Şakir, "Müşterilerin yorumları çok iyi. Adana'ya yeni bir tat kazandırdık" diye konuştu.

Kavurucu yaz günlerinde çok fazla tercih edilmeyen baklava, bardağa girerek tüketicileri serinletiyor. Adana’daki bir kafe süt, buz, şeker şurubu ve Antep fıstığı tozunu blenderden geçirerek "içilebilir baklava" adıyla müşterilerine servis ediyor.

“Yazın sıcağında tercih ediliyor”

Bardağı da çikolata ile kaplayan Şakir, günde en az 100 bardak ‘içilebilir baklava’ sattığını ve müşterilerin memnun kaldığını anlattı. Denemeler yaparak içilebilir baklavayı şimdiki kıvamına getirdiğini söyleyen Şakir, “Yeniliklere açık bir kişiliğim. Kozan’da ve Adana’da olmayan tatlar arayışı içerisindeyim. Özellikle Gaziantep’in baklavasını nasıl içilebilir hale getiririz diye çalıştık. Denemeler yaptım. Buz, süt, şeker şurubu ve Antep fıstığı tozunu karıştırdım. Bunu insanlara tattırdık. Yazın sıcağında tercih edilmeye başladı. Şu anda 100 bardağın üzerinde satıyoruz. İlk önce insanlar şaşırıyorlar ama içtikten sonra sürekli istediler” dedi.

“Çok farklı bir lezzet”

Adana’dan Kozan’a ailesini ziyarete gelen ve sosyal medyada gördüğü içilebilir baklavayı deneyen Elif Aşan (23), “Sosyal medyadan duymuştum burayı. Denemek istedim. Çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Çok farklı bir lezzet. Ben çok beğendim. Yazın sıcağında gayet iyi oluyor” diye konuştu.