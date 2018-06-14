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Adana'nın gözdesi: İçilebilir baklava

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.06.2018 17:22 | Son Güncelleme

Adana’da kafe işletmecisi bir girişimci süt, buz, şeker şurubu ve Antep fıstığı tozunu blenderden geçirerek "içilebilir baklava" üretti. Günde 100 bardaktan fazla satılan yeni lezzet tüketiciler tarafından çok beğenildi.

Adana'nın gözdesi: İçilebilir baklava

Kavurucu yaz günlerinde çok fazla tercih edilmeyen baklava, bardağa girerek tüketicileri serinletiyor. Adana’daki bir kafe süt, buz, şeker şurubu ve Antep fıstığı tozunu blenderden geçirerek "içilebilir baklava" adıyla müşterilerine servis ediyor.

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Bardağını 8 liradan günlük en az 100 bardak 'içilebilir baklava' sattığını söyleyen kafenin sahibi Veysel Şakir, "Müşterilerin yorumları çok iyi. Adana'ya yeni bir tat kazandırdık" diye konuştu.

Adanalı girişimci Veysel Şakir (29), uzun yıllar İstanbul’da çalıştıktan sonra memleketi Kozan’a dönüp kafe açmak istedi. Elinde biriktirdiği para ve ailesinden aldığı destek ile Şakir, 2 sene önce Kozan Tufanpaşa Mahallesi’nde Keyf-i Kahve isimli iş yerini açtı.

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Değişik tatları denemeyi seven Şakir, geçen sene yaz aylarında ise iş yerinde baklava satışı yapamadığından dolayı baklavayı gelen müşterilere nasıl daha fazla satarım düşüncesiyle ‘içilebilir baklava’ fikrini buldu.

Baklavanın üzerine buz, süt, şeker şurubu ve Antep fıstığı tozunu atan Veysel Şakir, bütün hepsini blenderden geçirerek içilebilir baklavayı bardağı 8 TL’den satmaya başladı.

“Yazın sıcağında tercih ediliyor”

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Bardağı da çikolata ile kaplayan Şakir, günde en az 100 bardak ‘içilebilir baklava’ sattığını ve müşterilerin memnun kaldığını anlattı. Denemeler yaparak içilebilir baklavayı şimdiki kıvamına getirdiğini söyleyen Şakir, “Yeniliklere açık bir kişiliğim. Kozan’da ve Adana’da olmayan tatlar arayışı içerisindeyim. Özellikle Gaziantep’in baklavasını nasıl içilebilir hale getiririz diye çalıştık. Denemeler yaptım. Buz, süt, şeker şurubu ve Antep fıstığı tozunu karıştırdım. Bunu insanlara tattırdık. Yazın sıcağında tercih edilmeye başladı. Şu anda 100 bardağın üzerinde satıyoruz. İlk önce insanlar şaşırıyorlar ama içtikten sonra sürekli istediler” dedi.

“Çok farklı bir lezzet”

Adana’dan Kozan’a ailesini ziyarete gelen ve sosyal medyada gördüğü içilebilir baklavayı deneyen Elif Aşan (23), “Sosyal medyadan duymuştum burayı. Denemek istedim. Çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Çok farklı bir lezzet. Ben çok beğendim. Yazın sıcağında gayet iyi oluyor” diye konuştu.

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