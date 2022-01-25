YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana-Pozantı Otoyolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Adana-Pozantı Otoyolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor

25.01.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana-Pozantı Otoyolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde etkisini arttıran kar, araç trafiğinin aksamasına neden oldu.

Pozantı ilçesinde etkisini gösteren kar nedeniyle, Adana-Pozantı Otoyolu'nda Karayolları Genel Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Pozantı Belediyesi ekiplerince küreme çalışma yürütülüyor.

Otoyolda denetimlerini arttıran trafik ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlara ceza uygulayarak bölgeden geçişine izin vermiyor.

Araç geçişlerinin kontrollü yapıldığı bölgede, trafik tek şeride düşürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Adana

Adana Namaz Vakitleri 25 Ocak Salı

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
12:56
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:20

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Salı

İlgi Eczanesi
Seyhan
Erdoğan Eczanesi
Seyhan
Ayfer Eczanesi
Seyhan
Ova Eczanesi
Seyhan
Yurdagül Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Dünya Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.