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Adana Ticaret Borsası

25.10.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 3,20 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 3,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg3,103,20MısırKg2,802,90AyçiçeğiKg5,355,45Soya fasulyesiKg5,255,35Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg24,9025,00

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Adana Nöbetçi Eczaneler25 Ekim Pazartesi

Ünsal Eczanesi
Seyhan
Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Nilsu Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
Seyhan
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Seyhan
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