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Adana Ticaret Borsası

27.10.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 25 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg3,203,30AyçiçeğiKg5,405,50Soya fasulyesiKg5,555,65Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg24,9025,00

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Adana Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Çarşamba

Emel Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Tufan Eczanesi
Seyhan
Haziran Eczanesi
Seyhan
Su Eczanesi
Seyhan
Hastaneler Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
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