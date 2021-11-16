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Adana Ticaret Borsası

16.11.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 27 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg3,803,90MısırKg2,852,95AyçiçeğiKg5,805,90Soya fasulyesiKg5,855,95Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg26,9027,00

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İmsak
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Sabah
07:11
Öğle
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İkindi
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Akşam
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