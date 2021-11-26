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Adana Ticaret Borsası

26.11.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 4,65 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg4,554,65MısırKg3,503,60AyçiçeğiKg5,805,90Soya fasulyesiKg5,705,80Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg31,4031,50

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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Cuma

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