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Adana Ticaret Borsası

10.12.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,90 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg4,704,80MısırKg3,683,78AyçiçeğiKg5,805,90Soya fasulyesiKg6,706,80Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg32,4032,50

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Adana Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:36
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Demir Eczanesi
Seyhan
Tekir Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Şahin Eczanesi
Seyhan
Birbiri Eczanesi
Seyhan
Polen Eczanesi
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