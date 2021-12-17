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Adana Ticaret Borsası

17.12.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 4,83 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,83 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg4,734,83MısırKg4,054,15Soya fasulyesiKg7,007,20Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg34,9035,00

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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Cuma

Havva Eczanesi
Seyhan
Uğur Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Enes Eczanesi
Seyhan
Takadaş Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
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Seyhan
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