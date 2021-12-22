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Adana Ticaret Borsası

22.12.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 4,80 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg4,704,80MısırKg3,853,95Soya fasulyesiKg7,307,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg34,9035,00

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Adana Namaz Vakitleri 22 Aralık Çarşamba

İmsak
06:15
Sabah
07:42
Öğle
12:42
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:54

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Çarşamba

Akşam Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Üstündağ Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Necef Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
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