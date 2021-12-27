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Adana Ticaret Borsası

27.12.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 6,50 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg4,154,25MısırKg3,203,30Soya fasulyesiKg6,306,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg29,9030,00

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