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Adana Ticaret Borsası

28.12.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın kilogramı en yüksek 3,35 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 3,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg4,154,25MısırKg3,253,35Soya fasulyesiKg6,306,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg29,9030,00

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Adana Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

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