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Adana Ticaret Borsası

04.01.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın kilogramı en yüksek 3,90 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg4,354,45MısırKg3,703,90Soya fasulyesiKg6,306,50Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg33,9034,00

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Adana Namaz Vakitleri 4 Ocak Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:48
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:02

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Salı

Dost Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Yenibaraj Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Uğur Gedik Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Reşatbey Eczanesi
Seyhan
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