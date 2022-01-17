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Adana Ticaret Borsası

17.01.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 36,50 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 36,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg4,254,35MısırKg3,603,80Soya fasulyesiKg7,808,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg36,4036,50

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Adana Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazartesi

Açelya Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Şimal Eczanesi
Seyhan
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