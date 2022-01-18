YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

18.01.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 4,30 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı en yüksek 4,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg4,204,30MısırKg3,603,80Soya fasulyesiKg7,808,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg36,4036,50

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Adanaspor-Kocaelispor maçının ardındanAdanaspor-Kocaelispor maçının ardından

Adana Namaz Vakitleri 18 Ocak Salı

İmsak
06:19
Sabah
07:43
Öğle
12:54
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Salı

Ülker Eczanesi
Seyhan
Lokman Eczanesi
Seyhan
Konak Eczanesi
Seyhan
Bayram Eczanesi
Seyhan
Emek Eczanesi
Seyhan
Müge Eczanesi
Seyhan
Akçatekir Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.