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Adana Ticaret Borsası

25.01.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın kilogramı en yüksek 3,72 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 3,72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg4,254,35MısırKg3,523,72Soya fasulyesiKg7,607,80Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg37,4037,50

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