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Adana Ticaret Borsası

26.01.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 7,90 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesi kilogramı en yüksek 7,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg4,304,40MısırKg3,553,75Soya fasulyesiKg7,707,90Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg38,4038,50

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