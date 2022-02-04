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Adana Ticaret Borsası

04.02.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 4,35 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg4,254,35MısırKg3,513,71Soya fasulyesiKg7,908,10Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg39,9040,00

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Adana Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
06:10
Sabah
07:32
Öğle
12:58
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:30

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Cuma

Ümit Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
İtimat Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Limon Eczanesi
Seyhan
Yalçın Eczanesi
Seyhan
Nergiz Eczanesi
Seyhan
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