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Adana Ticaret Borsası

10.02.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 4,45 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 4,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg4,354,45MısırKg3,653,85Soya fasulyesiKg8,508,70Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg39,9040,00

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Adana Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:25
Öğle
12:58
İkindi
15:54
Akşam
18:21
Yatsı
19:36

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Cuma

Akkapı Eczanesi
Seyhan
Vefa Eczanesi
Seyhan
Zaimoğlu Eczanesi
Seyhan
Tambay Eczanesi
Seyhan
Özler Eczanesi
Seyhan
Metropol Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
Seyhan
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