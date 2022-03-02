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Adana Ticaret Borsası

02.03.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 40,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg5,105,20MısırKg4,404,55Soya fasulyesiKg9,409,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg40,4040,50

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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Çarşamba

Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Burak Halaç Eczanesi
Seyhan
Kardelen Eczanesi
Seyhan
Seçgin Eczanesi
Seyhan
Aybüke Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
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