YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

04.03.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 4,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg5,455,55MısırKg4,704,90Soya fasulyesiKg9,8010,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg40,9041,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdüBüyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyorKonya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyor

Adana Namaz Vakitleri 4 Mart Cuma

İmsak
05:40
Sabah
06:59
Öğle
12:56
İkindi
16:09
Akşam
18:42
Yatsı
19:56

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Cuma

Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Demir Eczanesi
Seyhan
Yaren Eczanesi
Seyhan
Aydın Akgöllü Eczanesi
Seyhan
Acar Plus Eczanesi
Seyhan
Açelya Eczanesi
Seyhan
Harman Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Turşuyu böyle yiyin! Kansere karşı koruyor, kabızlığı önlüyor...

Turşuyu böyle yiyin! Kansere karşı koruyor, kabızlığı önlüyor...

Bu fotoğraf karesiyle tanınmıştı! Son hali herkesi şaşırttı

Bu fotoğraf karesiyle tanınmıştı! Son hali herkesi şaşırttı

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Cinsel ilişki oyuncağı sıkıştı! Sosyal medyadan anlattı

Cinsel ilişki oyuncağı sıkıştı! Sosyal medyadan anlattı

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.