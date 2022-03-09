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Adana Ticaret Borsası

09.03.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg5,555,65MısırKg4,704,90Soya fasulyesiKg9,8010,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg40,9041,00

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Adana Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
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Sabah
06:49
Öğle
12:54
İkindi
16:13
Akşam
18:49
Yatsı
20:03

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Mart Cuma

Birbiri Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
İlgi Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Serap Eczanesi
Seyhan
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