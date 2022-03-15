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Adana Ticaret Borsası

15.03.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg5,505,60MısırKg4,654,85Soya fasulyesiKg9,8010,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,9042,00

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Adana Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:24
Sabah
06:43
Öğle
12:53
İkindi
16:15
Akşam
18:52
Yatsı
20:07

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Mart Salı

Çare Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Paşa Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
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