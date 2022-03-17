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Adana Ticaret Borsası

17.03.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg5,455,55MısırKg4,604,80Soya fasulyesiKg10,8011,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,9042,00

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Adana Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
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Sabah
06:40
Öğle
12:52
İkindi
16:15
Akşam
18:54
Yatsı
20:08

Adana Nöbetçi Eczaneler17 Mart Perşembe

Eda Eczanesi
Seyhan
Burak Halaç Eczanesi
Seyhan
Kardelen Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Koçak Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
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