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Adana Ticaret Borsası

18.03.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 42,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg5,455,55MısırKg4,704,90Soya fasulyesiKg10,8011,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,4042,50

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler18 Mart Cuma

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Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Yurt Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
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Seyhan
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