YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

22.03.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg5,455,55MısırKg4,805,00Soya fasulyesiKg10,8011,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,9043,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Sivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldıSivas'ta çiftçilere 677 ton tohumluk dağıtıldı
Eskişehir'de nevruz kutlaması yapıldıEskişehir'de nevruz kutlaması yapıldı

Adana Namaz Vakitleri 22 Mart Salı

İmsak
05:13
Sabah
06:33
Öğle
12:51
İkindi
16:17
Akşam
18:59
Yatsı
20:13

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Mart Salı

Gökçe Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Acar Plus Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

En büyük göğüs hayali yarım kaldı! Bu sefer çıkarttıracak

En büyük göğüs hayali yarım kaldı! Bu sefer çıkarttıracak

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sakın bunu yapmayın! Doğal antibiyotik bakteri yuvasına dönüşür

Sakın bunu yapmayın! Doğal antibiyotik bakteri yuvasına dönüşür

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.