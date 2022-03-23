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Adana Ticaret Borsası

23.03.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg5,455,55MısırKg4,835,03Soya fasulyesiKg10,8011,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,9043,00

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Adana Namaz Vakitleri 23 Mart Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
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Öğle
12:50
İkindi
16:18
Akşam
18:59
Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler23 Mart Çarşamba

Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Arı Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
Harman Eczanesi
Seyhan
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