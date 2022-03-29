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Adana Ticaret Borsası

29.03.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg5,455,55MısırKg5,005,20Soya fasulyesiKg10,0511,25Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg44,9045,00

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Adana Namaz Vakitleri 29 Mart Salı

İmsak
05:02
Sabah
06:23
Öğle
12:49
İkindi
16:20
Akşam
19:05
Yatsı
20:20

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Mart Salı

Su Eczanesi
Seyhan
Serpil Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Soytoprak Eczanesi
Seyhan
Tambay Eczanesi
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