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Adana Ticaret Borsası

05.04.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg5,405,50MısırKg5,005,20Soya fasulyesiKg11,6011,80Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg44,9045,00

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Adana Namaz Vakitleri 5 Nisan Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:12
Öğle
12:47
İkindi
16:22
Akşam
19:11
Yatsı
20:28

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Salı

Yaren Eczanesi
Seyhan
Umut Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Yücel Eczanesi
Seyhan
Aybüke Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Serap Eczanesi
Seyhan
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