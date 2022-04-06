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Adana Ticaret Borsası

06.04.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg5,505,60MısırKg5,005,20Soya fasulyesiKg11,6011,80Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg44,9045,00

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Yağız Eczanesi
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Fulya Akgün Eczanesi
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