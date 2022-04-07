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Adana Ticaret Borsası

07.04.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg5,505,60MısırKg5,105,30Soya fasulyesiKg11,6011,80Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg44,9045,00

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Adana Namaz Vakitleri 9 Nisan Cumartesi

İmsak
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Sabah
06:06
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
20:32

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Cumartesi

Baran Eczanesi
Seyhan
Akdağ Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Şifa Eczanesi
Seyhan
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