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Adana Ticaret Borsası

27.06.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg6,907,10MısırKg5,605,80Soya fasulyesiKg12,5013,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg51,9052,00

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Adana Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:29
Sabah
05:14
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Akdağ Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Koçak Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
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