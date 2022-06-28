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Adana Ticaret Borsası

28.06.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğu kilogramı en yüksek 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,907,10MısırKg5,605,80Soya fasulyesiKg12,5013,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg49,9050,00

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Adana Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:29
Sabah
05:14
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Doğan Cem Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Rengin Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Yurdagül Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
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