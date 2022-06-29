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Adana Ticaret Borsası

29.06.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,807,10MısırKg5,605,80Soya fasulyesiKg12,5013,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg46,9047,00

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Adana Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Çarşamba

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Enes Eczanesi
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