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Adana Ticaret Borsası

30.06.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,807,00MısırKg5,605,80Soya fasulyesiKg12,5013,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg43,9044,00

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Adana Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Perşembe

Şimal Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
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