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Adana Ticaret Borsası

01.07.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,807,00MısırKg5,655,85Soya fasulyesiKg12,5013,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg44,9045,00

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adana ticaret borsası

Adana Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:31
Sabah
05:16
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Gökçe Eczanesi
Seyhan
Şükran Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Yeni Berfin Eczanesi
Seyhan
Tekir Eczanesi
Seyhan
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