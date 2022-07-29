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Adana Ticaret Borsası

29.07.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,505,70Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg44,9045,00

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adana ticaret borsası

Adana Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

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Sabah
05:34
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Cuma

Bulut Eczanesi
Seyhan
Cemre Eczanesi
Seyhan
Yeşilyurt Eczanesi
Seyhan
Zeyneloğlu Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
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Seyhan
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