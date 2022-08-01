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Adana Ticaret Borsası

01.08.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,455,65Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg44,9045,00

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adana ticaret borsası

Adana Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
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Sabah
05:37
Öğle
12:50
İkindi
16:38
Akşam
19:54
Yatsı
21:22

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazartesi

Su Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Çabukoğlu Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Berfin Gören Eczanesi
Seyhan
Serap Eczanesi
Seyhan
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