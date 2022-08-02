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Adana Ticaret Borsası

02.08.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,405,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg44,9045,00

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adana ticaret borsası

Adana Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:03
Sabah
05:37
Öğle
12:50
İkindi
16:38
Akşam
19:53
Yatsı
21:20

Adana Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Salı

Yıldız Eczanesi
Seyhan
Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Yurdagül Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Tekir Eczanesi
Seyhan
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