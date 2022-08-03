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Adana Ticaret Borsası

03.08.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğu kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,405,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg44,9045,00

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Adana Namaz Vakitleri 3 Ağustos Çarşamba

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Çarşamba

Sıhhat Eczanesi
Seyhan
Çolakoğlu Eczanesi
Seyhan
Birbiri Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Yeni Berfin Eczanesi
Seyhan
Yener Eczanesi
Seyhan
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