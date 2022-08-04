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Adana Ticaret Borsası

04.08.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,455,65Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg44,9045,00

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Adana adana ticaret borsası

Adana Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:39
Öğle
12:50
İkindi
16:37
Akşam
19:51
Yatsı
21:18

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Perşembe

Fatih Eren Eczanesi
Seyhan
Acar Plus Eczanesi
Seyhan
Enes Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Aybüke Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Eren Eczanesi
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